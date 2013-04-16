Светофоры на перекрестке на юге Москвы не работают уже более 6 дней

Читательница M24.ru Елена сообщает о неисправном светофоре в районе Москворечье-Сабурово.

"На пересечении улицы Котляковская и 1-й Котляковский переулок с 11 апреля не работают светофоры. На обращения жителей дорожные службы не реагируют", - пишет читательница M24.ru.

В связи с неполадками в работе светофоров, движение автомобилей на этом участке осложнено.

Предоставить информацию о неполадках в работе светофора, а также о других проблемах в организации дорожного движения Вы можете, отправив сообщение на портал Дороги Москвы. Чтобы оставить свою заявку по устранению проблем, Вам необходимо перейти по этой ссылке.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.