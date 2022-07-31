Парад в честь Дня ВМФ. Прямой эфир

Парад военно-морского флота проходит в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда.

В торжественном мероприятии принимают участие 36 кораблей и судов, 4 субмарины, 7 парусников и более 3,5 тысячи военнослужащих.

В параде на Неве можно увидеть корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, катера погранслужбы ФСБ и МЧС.

Ярким дополнением праздничной программы является воздушное шоу, в котором задействованы 42 единицы техники ВМФ.

По водной глади величаво скользит копия парусного линейного корабля эпохи Петра I "Полтава".