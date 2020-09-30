Бесплатные экскурсии для пожилых людей пройдут в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: vk.com/losiny_ostrov
Национальный парк "Лосиный остров" проведет бесплатные экскурсии в Международный день пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
"1 октября – Международный день пожилых людей. Национальный парк присоединяется к проведению этой даты и проводит в этот день бесплатные экскурсии для людей элегантного возраста", – говорится в сообщении.
Для горожан старшего возраста проведут экскурсии по экологической тропе "Леса России", а также в эколого-просветительские центры "Чаепитие в Мытищах", "Русский быт", "Лосиная биостанция".
Для посещения экскурсий необходимо предварительно записаться по телефону +7 (495) 798-17-09. Горожан также просят иметь при себе пенсионное удостоверение.
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году.
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