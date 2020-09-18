Вход в нацпарк "Лосиный остров" останется бесплатным – Минприроды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вход на территорию национального парка "Лосиный остров" останется бесплатным, пообещали в Минприроды РФ.
В ведомстве уточнили, что платными будут только услуги экоцентров, в частности экскурсии по экотропам, музеям, вольерным комплексам, мастер-классы и другие тематические мероприятия эколого-просветительской направленности.
"Жители Москвы и Московской области, а также гости Московского региона имеют свободный доступ в рекреационные зоны "Лосиного острова", – подчеркнули в министерстве.
Ранее появилась информация, что в национальном парке "Лосиный остров" введут плату за посещение. Предполагалось, что бесплатным вход будет для инвалидов и участников ВОВ, военнослужащих – героев боевых действий и героев труда, детей-инвалидов, детей дошкольного и школьного возрастов, детей-сирот, малоимущих, пенсионеров и многодетных родителей.
Отмечалась, что такая мера направлена на снижение антропогенной нагрузки и организацию регулирования посещения особо охраняемой природной территории. Вырученные деньги направят на развитие национального парка.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление "Об утверждении порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы".
В Минприроды тогда уточнили, что плата за посещение особо охраняемой природной территории федерального значения будет составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
Посещение парка "Лосиный остров" сделают платным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: