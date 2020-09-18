Вход в нацпарк "Лосиный остров" останется бесплатным – Минприроды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вход на территорию национального парка "Лосиный остров" останется бесплатным, пообещали в Минприроды РФ.

В ведомстве уточнили, что платными будут только услуги экоцентров, в частности экскурсии по экотропам, музеям, вольерным комплексам, мастер-классы и другие тематические мероприятия эколого-просветительской направленности.

"Жители Москвы и Московской области, а также гости Московского региона имеют свободный доступ в рекреационные зоны "Лосиного острова", – подчеркнули в министерстве.

Ранее появилась информация, что в национальном парке "Лосиный остров" введут плату за посещение. Предполагалось, что бесплатным вход будет для инвалидов и участников ВОВ, военнослужащих – героев боевых действий и героев труда, детей-инвалидов, детей дошкольного и школьного возрастов, детей-сирот, малоимущих, пенсионеров и многодетных родителей.

Отмечалась, что такая мера направлена на снижение антропогенной нагрузки и организацию регулирования посещения особо охраняемой природной территории. Вырученные деньги направят на развитие национального парка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление "Об утверждении порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы".

В Минприроды тогда уточнили, что плата за посещение особо охраняемой природной территории федерального значения будет составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

