Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий к Дню музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Московские школы искусств подготовили специальную программу к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, запланировано свыше 20 мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции", – отметила Сергунина.
Воспитанники дошкольных учреждений района Митино смогут посетить концерт в детской школе искусств имени И. Ф. Стравинского (Митинская улица, дом 47, корпус 1). Ведущая праздника – преподаватель музыкального фольклора Лилия Цветкова – расскажет историю возникновения музыкальных инструментов. В заключение для зрителей проведут блиц-викторину. Начало запланировано на 11:00.
В это же время преподаватели детской музыкальной школы имени А. Б. Гольденвейзера (улица Академика Волгина, дом 17А) исполнят попурри из мультфильма "Бременские музыканты" в джазовой обработке.
В детской музыкальной школе имени Г. Г. Нейгауза (улица Михайлова, дом 20, корпус 2) выступят учащиеся, преподаватели и выпускники учреждения. Студенты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского представят увертюру Вольфганга Амадея Моцарта из оперы "Волшебная флейта". Начало концерта запланировано на 18:00.
В это время в Российской государственной детской библиотеке (Калужская площадь, дом 1, корпус 1) пройдет концерт "Музыка – поэзия воздуха". На празднике выступят ученики детской музыкальной школы имени В. А. Моцарта.
В детской музыкальной школе имени Эдварда Грига (улица Лобачевского, дом 38) пройдет концерт "Музыкальная палитра". В программе запланировано исполнение пьесы "Привет любви" Эдуарда Элгара, финала концерта-симфонии для балалайки с оркестром "Деревенский праздник" Александра Цыганкова и других. Начало концерта в 18:00.
В 19:00 в детской музыкальной школе имени Н. С. Голованова (улица Мнёвники, дом 7, корпус 1) состоится концерт "Наполним музыкой сердца". Гости услышат произведение Ave Maria Баха – Гуно в переложении для инструментального трио. На концерте также прозвучит современная популярная музыка.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация не требуется.
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