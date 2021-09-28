Образовательный цикл "Искусство в космосе" проведут на ВДНХ

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Цикл образовательных мероприятий "Искусство в космосе" стартует в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 2 октября. Москвичи смогут посетить бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, кинопоказы и концерты, сообщили в пресс-службе выставки.

"Мы обсудим, что первобытные люди знали об устройстве космоса, почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли, что мог знать знаменитый художник Винсент Ван Гог о спиральных туманностях и какое влияние на искусство оказал полет человека в космос", – говорится в сообщении.

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию.

Первая лекция в рамках проекта – "Археоастрономия" – начнется в 16:00 2 октября. Еще три лекции об искусстве и космосе в разные исторические эпохи пройдут 6 и 27 ноября, а также 18 декабря. Еще две лекции запланированы на 2022 год.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" планируют запустить экологический проект "Вернем природу в город". В нем смогут принять участие студенты МГУ имени Ломоносова и других ведущих вузов России. Основная цель нового проекта – полностью улучшить экологическую ситуацию в городах, используя грамотное озеленение.