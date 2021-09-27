В "Аптекарском огороде" запустят экологический проект

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
В среду, 29 сентября, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" планируют запустить экологический проект "Вернем природу в город". В нем смогут принять участие студенты МГУ имени М. В. Ломоносова и других ведущих вузов России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада.
Как уточнили в пресс-службе, основная цель нового проекта – полностью улучшить экологическую ситуацию в городах, используя грамотное озеленение. Сообщается, что студенты смогут создать универсальные методы по озеленению разных видов городских территорий.
Отмечается, что годовой проект разделили на две части: учебно-теоретическую, в рамках которой отбирают студентов для создания восьми команд, а также проводят лекции, разрабатывают и защищают проекты, и практическую часть, которая состоит в реализации проектов на территории "Аптекарского огорода" четырьмя командами-победителями.
"Проект чрезвычайно важен для всего человечества. Студенты-участники разработают методики по озеленению четырех видов городских участков и весной 2022 года реализуют их в "Аптекарском огороде", – поделился директор сада Алексей Ретеюм.
Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" появилась уникальная система природной очистки воды. По словам директора сада, вода очищается без использования технических и химических средств, что делает ее благоприятной для жизни растений и других водных обитателей.
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