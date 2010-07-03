Названо имя актера "Звездных войн", виновного в пропаже сценария нового фильма

Фото: ТАСС/Joel C Ryan/АР

Британский актер Джон Бойега признался, что именно он потерял сценарий заключительного фильма в третьей трилогии киносаги "Звездные войны". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление артиста в телепередаче Good Morning America.

Текст обнаружила уборщица в номере актера и выставила его на продажу на электронном аукционе eBay за 65 фунтов.

"Я переезжал и оставил его под кроватью. Понимаете, я просто подумал – оставлю-ка я его под кроватью. Утром проснусь, заберу его и начну переезд. Но ко мне пришли друзья, и мы закатили небольшую вечеринку, а сценарий – он так и остался там лежать", – рассказал Бойега.

По словам Джей Джей Абрамса, режиссера нового фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход", сценарий на интернет-аукционе обнаружили сотрудники киностудии Disney и оперативно вернули его до покупки.

Джон Бойега исполнил роль штурмовика Финна, который переходит на сторону положительных героев по ходу первого фильма трилогии "Звездные войны: Пробуждение силы". В заключительной части киносаги также сыграют Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзер и другие.

В октябре социальная сеть "ВКонтакте" объявила, что пользователей сайта защитят от спойлеров по заключительному эпизоду "Звездных войн". Публикации, в которых могут быть детали сюжета, отметят специальным предупреждением.

