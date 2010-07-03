Disney выпустит книгу рецептов блюд из "Звездных войн"

Фото: twitter.com/StarWarsNewsNet

Киностудия Disney выпустит книгу с рецептами блюд "межгалактической кухни" из легендарной саги "Звездные войны". Об этом сообщает News.ru.

По данным портала, главным героем кулинарного сборника станет шеф-повар из замка королевы пиратов Строно Таггс. Он и станет вымышленным автором "межгалактических" яств. "По его рецептам действительно можно будет приготовить съедобные блюда", – отметили представители студии.

Как уточняет Disney, в книгу решили включить не только блюда из разных галактик, упомянутые в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" 2015 года, но и традиционные рецепты "кухонь Вселенной". По информации студии, в работе над сборником участвовали обозреватель кулинарии Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак. 176-страничная книга выйдет в свет 5 ноября.

В конце июля в соцсетях появилось видео с первого кастинга "Звездных войн". Его опубликовал ведущий американского телеканала CNBC Карл Кинтанилья. На кадрах Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий.

Ранее The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов вплоть до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий. Релиз трех новых лент саги "Звездные войны" ожидается в период с 2022 по 2026 год.