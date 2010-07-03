Появилось видео с первого кастинга "Звездных войн"

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В Сети появился ролик, в котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий фильма. Видео опубликовал ведущий американского телеканала CNBC Карл Кинтанилья в Twitter. Позже видео перепостил исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл.

"Это первый день, когда мы встретились с Харрисоном. Ни один из нас тогда не читал сценарий и понятия не имел, о чем идет речь. Я спросил Джорджа (Джордж Лукас, режиссер "Звездных войн. – Прим. ред.), что это за фильм? Он ответил: "Давай сейчас просто сделаем это. Остальное обсудим позже". Мы так никогда и не говорили об этом позже", – отметил Хэмилл.



"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" вышел на экраны в 1977 году. Это первый фильм саги и четвертый, согласно хронологии сюжета.

Ранее The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов вплоть до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий. Релиз трех новых лент саги "Звездные войны" ожидается с 2022 по 2026 год.

