Появилось видео с первого кастинга "Звездных войн"

В Сети появился ролик, в котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий фильма. Видео опубликовал ведущий американского телеканала CNBC Карл Кинтанилья в Twitter. Позже видео перепостил исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл.

"Это первый день, когда мы встретились с Харрисоном. Ни один из нас тогда не читал сценарий и понятия не имел, о чем идет речь. Я спросил Джорджа (Джордж Лукас, режиссер "Звездных войн. – Прим. ред.), что это за фильм? Он ответил: "Давай сейчас просто сделаем это. Остальное обсудим позже". Мы так никогда и не говорили об этом позже", – отметил Хэмилл.



What a gem here from @larwoolf. Can you share any color on this, @HamillHimself! 💯#StarWars (cc: @frankpallotta)pic.twitter.com/O2lcUKTrBH