Появилось видео с первого кастинга "Звездных войн"

В Сети появился ролик, в котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий фильма. Видео опубликовал ведущий американского телеканала CNBC Карл Кинтанилья в Twitter. Позже видео перепостил исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл.
"Это первый день, когда мы встретились с Харрисоном. Ни один из нас тогда не читал сценарий и понятия не имел, о чем идет речь. Я спросил Джорджа (Джордж Лукас, режиссер "Звездных войн. – Прим. ред.), что это за фильм? Он ответил: "Давай сейчас просто сделаем это. Остальное обсудим позже". Мы так никогда и не говорили об этом позже", – отметил Хэмилл.
"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" вышел на экраны в 1977 году. Это первый фильм саги и четвертый, согласно хронологии сюжета.
Ранее The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов вплоть до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий. Релиз трех новых лент саги "Звездные войны" ожидается с 2022 по 2026 год.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.