Москва онлайн: пожарные покажут, как спасать людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

26 сентября в рамках Московского мотофестиваля в Парке Горького пройдет выступление группы быстрого реагирования ГКУ "Пожарно-спасательный центр".

Во время шоу вы сможете представить, как работают мотогруппы быстрого реагирования на месте происшествия. Они препятствуют распространению пожара на ранней стадии, организуют эвакуацию и спасение людей, оказывают первую помощь пострадавшим.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 13:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.