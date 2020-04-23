В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Фото: youtube.com/公式チェブラーシカチャンネル

Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для полюбившихся героев произведений Эдуарда Успенского такой вид анимации в новинку. Сюжет нового мультика перекликается с уже существующими сериями, снятыми в России: крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, а тот помогает крокодилу стать звездой зоопарка.

В Японии съемками мультфильмов о Чебурашке занимается компания SP International. Правами на показ историй о герое организация владеет с 2003 года. За прошедшее время мультипликаторы создали рисованный сериал и полнометражный фильм.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" готовится обновить другой свой хит – мультфильм "Ну, погоди!". Ожидается, что новый сезон будет состоять не менее чем из 52 серий.

