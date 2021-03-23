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Москва 24

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Культура

16:30

Навруз отметят в Московском доме национальностей в онлайн-формате

досуг культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Навруз отметят в Московском доме национальностей 24 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале учреждения.

В рамках праздника зрителям расскажут о культурных традициях народов Востока. Также все желающие смогут исполнить народные песни и принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий из войлока. В конце праздника состоится концерт.

Навруз – это древний праздник, который символизирует наступление весны и обновление природы. В России его отмечают в Татарстане, Башкирии, Дагестане и некоторых других национальных республиках, в мире – в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Азербайджане и Туркмении.

Ранее ВДНХ подготовила для москвичей специальную программу с 22 по 28 марта. В течение недели каждый желающий сможет посетить познавательные лекции, мастер-классы, кинопоказы и экскурсии. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых.

В Москве впервые в онлайн-формате отметят праздник "Навруз"

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