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Город

15:45

На ВДНХ пройдет XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ состоится XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ". В этом году он пройдет с 24 по 26 марта в павильонах № 55 и 57.

Уточняется, что "Госзаказ" призван объединить представителей органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ со всей страны.

Гости форума смогут узнать о лучших закупочных практиках регионов и их отраслевой специфике, а также пообщаться с представителями государственного сектора и бизнес-сферы и задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей.

24 марта в 13:30 состоится деловой обед "Что требует изменений? Практические кейсы от поставщиков и реакция заказчиков", в ходе которого министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков расскажет об опыте регулирования закупок по Федеральному закону № 223.

25 марта в 13:00 пройдет круглый стол "Экосистема закупок города Москвы", на котором участники смогут обсудить особенности работы в городской системе закупок и вопросы расширения цифрового пространства столицы.

Итогом трехдневной работы форума-выставки станет документ, содержащий в себе предложения и инициативы, получившие поддержку. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ возобновится популярная акция "Бесплатный вход", в рамках которой можно свободно посетить избранные музеи комплекса. По условиям проекта, получить бесплатный билет можно каждое третье воскресенье месяца. Для этого достаточно обратиться в кассу.

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