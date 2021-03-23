На ВДНХ пройдет XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На ВДНХ состоится XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ". В этом году он пройдет с 24 по 26 марта в павильонах № 55 и 57.
Уточняется, что "Госзаказ" призван объединить представителей органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ со всей страны.
Гости форума смогут узнать о лучших закупочных практиках регионов и их отраслевой специфике, а также пообщаться с представителями государственного сектора и бизнес-сферы и задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей.
24 марта в 13:30 состоится деловой обед "Что требует изменений? Практические кейсы от поставщиков и реакция заказчиков", в ходе которого министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков расскажет об опыте регулирования закупок по Федеральному закону № 223.
25 марта в 13:00 пройдет круглый стол "Экосистема закупок города Москвы", на котором участники смогут обсудить особенности работы в городской системе закупок и вопросы расширения цифрового пространства столицы.
Итогом трехдневной работы форума-выставки станет документ, содержащий в себе предложения и инициативы, получившие поддержку. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальном сайте форума.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ возобновится популярная акция "Бесплатный вход", в рамках которой можно свободно посетить избранные музеи комплекса. По условиям проекта, получить бесплатный билет можно каждое третье воскресенье месяца. Для этого достаточно обратиться в кассу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: