Госфильмофонд организует кинопоказы и экскурсии к "Ночи кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госфильмофонд пригласил москвичей на кинопоказы, экскурсии и видеоперформансы, которые пройдут в рамках "Ночи кино" и Дня российского кино. Посетителей ждут в кинотеатре "Иллюзион" 24 и 27 августа, сообщает пресс-служба Госфильмофонда.

Как отметили организаторы, для гостей "Иллюзиона" подготовили обширную программу культурных и образовательных мероприятий. "24 и 27 августа двери кинотеатра будут открыты для всех желающих, вход свободный", − сказано в сообщении пресс-службы.

В Госфильмофонде уточнили, что в программу вошли показы новых фильмов, таких как "Бык" Бориса Акопова и "Жанна" Брюно Дюмона, а также ретроспектива знаменитых режиссеров, например, Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна. Кроме того, в "Иллюзионе" любители кино смогут пообщаться с научными сотрудниками Госфильмофонда, посмотреть немое кино в сопровождении оркестра и хора, а также увидеть световые и видеоперформансы. Сотрудники проведут для всех желающих экскурсии по кинотеатру.

Как подчеркнули в пресс-службе, Госфильмофонд стремится объединить все разнообразие современной культуры и технологий, кино и визуального искусства. Именно на этом принципе основана августовская программа в "Иллюзионе". Организаторы также предупредили, что на мероприятия нужно зарегистрироваться заранее.

В этом году в акции "Ночь кино" (с 24 на 25 августа) будет участвовать рекордное число площадок по всей России – 3,5 тысячи. В столице 24 августа "Ночь кино" откроет дебютная картина Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которой состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале. А главным событием станет вечер, посвященный советскому многосерийному фильму "Д’Артаньян и три мушкетера", в музее-заповеднике "Царицыно".