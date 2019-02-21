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21 февраля, 23:42

Московский зоопарк отметит День полярного медведя

досуг животные парки

21 февраля, 23:42

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Московский зоопарк 27 февраля отпразднует Международный день полярного медведя. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В честь праздника вход будет бесплатным для всех, кто придет одетым в пальто или куртку белого цвета. Шапка и шарф тоже должны быть белыми. Кроме того, посетители, у которых найдется хотя бы два белых предмета одежды, получат 40-процентную скидку.

27 февраля для гостей зоопарка подготовили особую программу. Для них проведут экскурсии по экспозиции "Полярный мир" на новой территории зоосада, мастер-класс по рисованию, а также интерактивный квест "Соседи". Участникам квеста предложат, в частности, угадать размер медвежьей лапы или его самое любимое лакомство.

Директора Московского зоопарка Светлана Акулова назвала День полярного медведя одним из наиболее важных для зоосада праздников. "Его главная цель − обратить внимание общества на проблему сохранения этих удивительных животных", − подчеркнула она.

День полярного медведя отмечают по всему миру. Это уникальное животное занесено в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

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досуг животные парки

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