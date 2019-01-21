В "Зарядье" откроется выставка иностранных фотографов о современной Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Купол" в "Зарядье" открывается выставка иностранных фотографов, посвященная современной Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Будут выставлены работы Томаса Дворжака из Германии, Алекса Майоли из США и Нюши Таваколян из Ирана. Проект получил название Magnum Live Lab/19. Выставка будет создаваться постепенно. "На глазах у посетителей лаборатория превратится в выставочное пространство. По итогам этой работы снимут фильм", – поясняется в сообщении.

Москвичей и гостей города приглашают на обучающие занятия фотографов и кураторов. Проект работает до 9 февраля.

Ранее портал Москва 24 рассказал о четырех арт-пространствах в столице, где всегда идут прекрасные фотовыставки.

Так, в Центре фотографии имени братьев Люмьер до конца марта проходит экспозиция "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" – британская рок-легенда глазами американского фотографа-документалиста Стива Шапиро. Еще одна примечательная выставка – "Пионеры американского модернизма. Эзра Столлер", посвященная одному из самых известных архитектурных фотографов прошлого столетия (до 9 февраля).

В Мультимедиа Арт Музей до 24 февраля в МАММ продолжается выставка одного частного российского собрания – "Коллекция Still Art. Избранное" со вчерашними и сегодняшними шедеврами фотоглянца. Для знатоков и эстетов – ретроспектива Василия Улитина, яркого представителя русского пикториализма, направления начала ХХ века, в котором фотографы еще старались подражать живописи (до 27 января).