Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные библиотеки пригласили горожан на онлайн-встречи с создателями комиксов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Авторы и издатели комиксов расскажут, чем российские графические романы отличаются от американских и что такое стрипы. Всего запланировано шесть встреч, пройдут они 20 и 21 января. Интервью в прямом эфире будут транслировать трижды в день: в 12:00, 14:00 и 16:00.

Расписание и ссылки на прямые трансляции опубликованы на портале "Онлайн. Библиогород". Предварительная регистрация не нужна.

Прямые трансляции будут вести из "Библиотеки издательств" – читального зала в медиацентре парка "Зарядье", открывшегося в ноябре 2020 года.

"Чтение комиксов долгое время считали развлечением для детей, но ситуация изменилась. Все больше людей воспринимают их как отдельный вид искусства наряду с живописью, литературой, кинематографом. Ведь часто в комиксах затрагиваются серьезные, философские вопросы", – подчеркнули в Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

"Библиотека издательств" – совместный проект Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры и парка "Зарядье". Фонд библиотеки состоит более чем из 1,5 тысячи книг, предоставленных ведущими издательскими домами города. Обновлять и пополнять его будут несколько раз в год.

На базе проекта работает методический совет. В него входят специалисты Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова, Центральной городской деловой библиотеки, Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Литература, которая представлена на стеллажах "Библиотеки издательств", проходит экспертную оценку совета.

Портал "Онлайн. Библиогород" начал свою работу в апреле 2020 года. На сайте проекта пользователи могут ознакомиться с книжными фондами и бесплатным контентом культурных центров и библиотек, в том числе послушать лекции, посмотреть концерты и спектакли, а также принять участие в мастер-классах.

Ранее москвичи выбрали программу онлайн-мероприятий ВДНХ с помощью голосования проекта "Активный гражданин", своим мнением поделились более 181 тысячи человек. Всего в голосовании приняли участие 181 тысяча 333 человека, которые прислали свыше 500 предложений по дополнению программы, в том числе онлайн-викторинами, квестами и видеоуроками из музеев.