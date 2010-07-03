Бесплатные экскурсии проведут по крупнейшим предприятиям Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 26 по 28 сентября в столице в третий раз пройдет акция "Открой#Моспром", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ее рамках на 19 фабриках и заводах города проведут бесплатные экскурсии. Также присоединятся два столичных музея.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров напомнил, что в прошлый раз за три экскурсионных дня столичные предприятия посетили свыше 1,7 тысячи человек.
"В этот раз мы ожидаем на московских фабриках еще большее число гостей. Впервые участие в проекте подобного формата примет московский завод "Рено" – один из самых роботизированных и высокотехнологичных автомобильных заводов всего концерна", – сказал он.
К "Открой#Моспром" присоединятся оборонные, машиностроительные, мебельные, парфюмерно-косметические и пищевые предприятия. С их полным списком можно ознакомиться здесь.
На некоторых предприятиях организуют квесты и мастер-классы. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что особое внимание уделят профориентации.
"Более чем для ста московских студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия. Проект получил поддержку жителей города, мы рассчитываем и дальше пополнять перечень участников, что позволит в два раза увеличить среднее количество посетителей до конца года", – подчеркнул он.
Участие в акции "Открой#Моспром" бесплатное, но требуется регистрация, поскольку количество мест ограниченно.
Впервые акция прошла с 28 по 30 марта. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий.
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