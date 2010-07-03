Змея Горыныча и башни с пиротехникой покажут на фестивале "Ростех"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
V Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа. На этот раз темой красочного вечернего шоу стал театр, передает портал мэра и правительства Москвы. На фестивале свои умения продемонстрируют ведущие пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, а также из Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.
На церемонии открытия и закрытия фестиваля впервые представят 30-метровые башни со специальным оборудованием. Посетители смогут полюбоваться оригинальными образцами пиротехники с эффектами разных цветов и фигур.
Кроме того, парк украсят арт-объекты. Для юбилейного фестиваля выбрали особый талисман – огнедышащего Змея Горыныча. Крылья пятиметрового дракона будут двигаться при помощи специальных механизмов. А в арт-объекте "Кукольный домик" поселятся герои произведений Пушкина, Метерлинка и Чайковского. Приводить их в движение будут механизмы в традициях передвижных кукольных театров прошлого.
В рамках дневной программы в "Театральной мастерской" все желающие смогут создать театр марионеток с декорациями и персонажами, а на площадке "Закулисье" – изготовить афишу для спектакля и научиться наносить грим. Познакомиться с уникальным театром Камишибай предложат в зоне "Японский театр".
Помимо этого, для гостей фестиваля подготовили много игр и спортивных развлечений, включая скалодром, петанк, мини-гольф, занятия по йоге и зумбе.
Пиротехническое шоу стартует в 21:00. Первой выступит команда из Словакии – победитель прошлого года. Восемь стран-участниц представят в Братеевском парке премьеры спектаклей-фейерверков на музыку из известных произведений оперы, балета, мюзикла и оперетты. Выступления будет оценивать жюри международного класса.
Международный фестиваль фейерверков пройдет в столице в пятый раз. В прошлом году шоу за два дня посмотрели более 700 тысяч зрителей. В фестивале участвовали пиротехники из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии и США.
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