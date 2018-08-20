Назван победитель IV Международного фестиваля фейерверков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Команда из Словакии победила в четвертом Международном фестивале фейерверков "Ростех", который прошел в выходные в Братеевском каскадном парке. Второе место заняли участники из Греции, которые завоевали и приз зрительских симпатий. Пиротехники из США заняли третье место, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году выступали пиротехники из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии и США.

Техническую составляющую шоу оценивали эксперты из США, Румынии, Португалии, Канады и Испании. Композитор и продюсер Игорь Крутой и режиссер Павел Чухрай оценивали зрелищность шоу. Зрители также голосовали за лучшее представление.

Каждая команда показала 12-минутное выступление. В 2018 году фестиваль посвятили добрым делам, а долю от выручки за билеты на шоу перечислят благотворительным фондам.