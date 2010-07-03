Пятый Международный фестиваль фейерверков пройдет в столице 17 и 18 августа

Пятый Международный фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке 17 и 18 августа. Шоу представят команды из Азии, Европы и Северной Америки. Открывать фестиваль будет команда пиротехников из Словакии, которая стала победителем в прошлом году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Затем участники представят свои программы. В них будет две части – визитная карточка и произвольная программа", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в дни фестиваля будет проходить по четыре шоу.
Также для посетителей подготовили квесты, игры, мастер-классы и спортивные развлечения.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, фестиваль является одним из самых ожидаемых событий лета текущего года.
"Уже в пятый раз он соберет в Москве лучших пиротехников мира. А учитывая, что 2019 г. в России объявлен Годом театра, программу решили посвятить театральному искусству", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
В 2018 году на фестивале выступали пиротехники из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии и США.
Техническую составляющую шоу оценивали эксперты из США, Румынии, Португалии, Канады и Испании. Композитор и продюсер Игорь Крутой и режиссер Павел Чухрай оценивали зрелищность шоу. Зрители также голосовали за лучшее представление.
Каждая команда показала 12-минутное выступление. В 2018 году фестиваль посвятили добрым делам, а долю от выручки за билеты на шоу перечислят благотворительным фондам.
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