Москва 24 расскажет, как пройдет фестиваль фейерверков "Ростех" в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 июля в МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему – "Международный фестиваль фейерверков "Ростех": что ждет зрителей в этом году?".

Фестиваль пройдет 17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке Москвы. На нем выступят лучшие пиротехники со всего мира. Какую программу подготовили организаторы на этот раз расскажут:



Юлия Воронова, помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации "Ростех", председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии";

Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя комитета по туризму города Москвы;

Олег Долгов, генеральный директор компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии";

Андрей Сычев, режиссер фестиваля.

Смотрите трансляцию 17 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.