Психолог рассказала, как провести необычное свидание в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Психолог семейного центра Северного административного округа столицы Софья Бельская поделилась с Москвой 24 идеями для необычных свиданий.

"Что может быть приятнее весной, чем прогулка по городу? А чтобы не бродить по уже давно известным местам и не ломать голову над оригинальными маршрутами самостоятельно, обратитесь к специально обученным людям – экскурсоводам. Но только к тем, кто делает авторские туры. Если залезть в поисковик, найдется экскурсия на любой вкус", – посоветовала Бельская.

В качестве примеров интересных экскурсий по столице она привела прогулки по маршрутам героев книг русских писателей, по местам свиданий известных личностей, а также по известным дворам. В случае если погода не спешит улыбаться, можно посмотреть старое кино на большом экране, советует психолог.

"Если ваша вторая половинка любит старое кино, обязательно сходите в кинотеатр "Иллюзион", что на Котельнической набережной. Причем сеанс архивного кино абсолютно бесплатный, главное – успеть зарегистрировать места на сайте. Еще один минус – сеансы только в будние дни, преимущественно с утра. Впрочем, советским кино репертуар не ограничивается – там крутят всю классику кинематографа", – сообщила она.

Другим способом интересно провести время является прогулка в темноте, отмечает Бельская. Необычную экскурсию по воссозданным местам вроде кафе, улицы или обычной комнаты проводят в торгово-развлекательном центре "Ривьера". Участникам экскурсии предлагается пройтись по самым привычным локациям, но в абсолютной темноте.

"А после вас ждет "светлая" часть: экскурсоводы расскажут интересные факты из жизни слабовидящих людей и даже познакомят с азбукой Брайля. Кстати, там же можно организовать экскурсию и для детей – хороший способ рассказать и показать ребенку, как живут незрячие люди", – рассказала психолог.

Для творческих натур подойдет "арт-свидание" со стрельбой красками. Оставить красивые и непредсказуемые узоры можно на холсте или одежде.

"Здесь вы можете легально кидать в партнера красками и творить буквально все, что хотите, пользуясь подручными инструментами – красками, кистями, блестками. А если хотите провести свидание более спокойно, возьмите мастер-класс по текстильной росписи. Процесс будет сопровождать художник, поэтому результат вас точно обрадует", – рекомендует Бельская.

Еще одна идея для романтичного и захватывающего свидания – провести его на высоте птичьего полета. Для этого можно посетить одну из городских смотровых площадок или подняться на крышу высотного здания.

"На мероприятии "Рассветомания" вам предложат подняться на крышу небоскреба на рассвете, понаблюдать, как просыпается Москва, и сделать незабываемые фотографии. С вами обязательно будет гид, который позаботится о безопасности мероприятия", – поделилась Бельская.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 марта в Москве состоится ежегодная акция "Ночь театров". К инициативе присоединились более 130 учреждений – на этот раз не только театры, но и музеи, культурные центры и даже кинотеатры.