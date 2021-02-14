В Москве подготовили онлайн-программу в честь Дня всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В честь Дня святого Валентина столичные площадки подготовили онлайн-программы для влюбленных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Московские площадки уже подготовились к встрече самого романтического праздника года и готовы погрузить гостей в атмосферу любви и хорошего настроения. Программа разнообразная, поэтому все желающие найдут себе мероприятие по душе. Выходить из дома при этом вовсе не обязательно", – говорится в сообщении.
Посмотреть спектакль "Что мы знаем о любви", который пройдет в культурном центре "Зарядье", можно будет на YouTube-канале центра в 18:00, а узнать, как создать праздничную свечу, можно на мастер-классе библиотеки № 195. Трансляция начнется в 18:00 также на YouTube-канале учреждения.
Поздравить своего возлюбленного открыткой со стихотворением Роберта Рождественского "Все начинается с любви" смогут посетители онлайн-мастер-класса центра славянской письменности "Слово" в 14:00.
Подготовиться к романтическому ужину поможет онлайн-проект "Москва с тобой", который расскажет о приготовлении манговых хинкали с маскарпоне. Кроме того, разнообразить романтический вечер поможет виртуальная выставка в государственном музее А. С. Пушкина.
Онлайн-прогулка по фотовыставке "Любовь с первого парка" пройдет на медиаплатформе #Москвастобой. А виртуальная экскурсия "Фамильные ценности. История" расскажет всем желающим о том, как трансформировался институт семьи и что из себя представляет семья в современном мире и Москве.
Ранее Парк Горького пригласил влюбленных покататься на коньках под живую музыку. Кроме того, посетители парка смогут отправить валентинки в любой уголок мира.
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