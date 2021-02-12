Валентины смогут бесплатно посетить экспозицию "Москвариума" 13 и 14 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатно попасть на экспозицию "Москвариума" 13 и 14 февраля смогут гости с именами Валентин и Валентина. Об этом сообщили в пресс-службе "Москвариума".

"Посетители с именами Валентин и Валентина смогут бесплатно побывать на экспозиции Аквариума, где живут более 12 тысяч водных обитателей. Для этого перед входом нужно предъявить документ, удостоверяющий личность", – говорится в сообщении.

Гости также смогут воспользоваться услугой необычного признания в любви или предложения руки и сердца.

"В согласованное время водолаз сможет погрузиться в один из аквариумов с подводной открыткой", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ВДНХ подготовила тематическую программу ко Дню святого Валентина. Для гостей разработали шоу, концерты и мастер-классы. Мероприятия будут проходить 13 и 14 февраля.