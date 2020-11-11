Организаторы рассказали о подробностях проекта "Нюрнберг. Начало мира"

Фото: Кирилл Каллиников

Организаторы рассказали о подробностях мультимедийного исторического проекта "Нюрнберг. Начало мира", сообщает РИА Новости.

Мероприятие приурочено к 75-летию с момента начала судебного процесса. О нем можно будет узнать с помощью подкастов, VR-реконструкций и перформансов.

Сообщается, что проект стартует 19 ноября на сайте nuremberg.media. Руководитель проекта Наталия Осипова отметила, что он представляет собой медиапамятник, посвященный жертвам Второй мировой войны. Она подчеркнула важность сохранения памяти о Нюрнбергском процессе.

"Ведь именно на Нюрнбергском процессе впервые было отделено добро от зла. Он не был расправой, это был честный суд", – заявила Осипова.

Она отметила, что создатели проекта следуют за писателями, художниками и журналистами, которые были главными свидетелями в Нюрнберге. Также Осипова заявила о необходимости синтезирования внимания аудитории, поскольку "мы теперь во многом не читатели, а зрители".

Сообщается, что в основу проекта заложили свидетельства от первого лица. В него вошли уникальные архивные и музейные документы, а также фото- и видеоматериалы.

Проект будет работать на протяжении года. Он будет день за днем следовать за событиями Нюрнбергского процесса и отражать их. Сообщается, что проект выйдет на русском, английском, французском и немецком языках.

Осипова подчеркнула, что проект призван доказать, что во время Второй мировой войны происходил геноцид советского народа, который будет доказан на Нюрнбергском процессе.

В рамках проекта запланирована серия коллабораций с МХАТом имени Горького. В частности, 20 ноября в нем состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева.

Для постановки сделали декорации, воссоздающие интерьер "зала 600" Дворца правосудия, где и проходил знаменитый процесс. Поэтому зрители смогут себя почувствовать его участниками.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков отметил, что этим спектаклем планируется сделать "сильное высказывание", которое будет поддерживать открытия, сделанные учеными при исследовании Нюрнбергского процесса.

"Материал невероятный, важный. Он резонирует с сегодняшним днем. Понятие фашизма, гуманизма, геноцида сегодня требует осмысления", – подчеркнул Бояков.

Он добавил, что постановка будет как глубоко лирической, так и эпической.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о деятельности нацистской тайной полиции на юго-западе СССР в 1942–1943 годах. В документах освещается работа отделения ГФП-721, члены которых истязали и убивали советских граждан. Сведения о ней предоставлены советским агентом, который работал под прикрытием.