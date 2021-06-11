Выставку работ фотокорреспондентов Агентства "Москва" откроют в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Выставка фотографий Агентства городских новостей "Москва" пройдет с 14 по 30 июня на Чистопрудном бульваре. На ней будут представлены 30 лучших снимков, сделанных фотокорреспондентами агентства.

По словам главного редактора Александра Малютина, были отобраны работы, которые получили большой позитивный отклик у посетителей сайта агентства и социальных сетей.

"Полагаем, они понравятся и прохожим на бульваре. Мы старались также разнообразить городские сюжеты и представить лучшие достижения нашей команды фотокорреспондентов", – отметил он.

По мнению руководителя отдела мультимедиа агентства Екатерины Власенко, снимки отражают динамику развития современного города.

"Наши фото – документальные свидетельства развития города и повседневной жизни ее горожан, отражение тех перемен, которые происходят на наших глазах ежедневно", – подчеркнула она.

Ранее на станции "Выставочная" Московского метрополитена открылась экспозиция "Ускользающий мир" ко Дню эколога. На ней можно увидеть фотографии с редкими животными и уникальными растениями. Выставка продлится до 14 июня.