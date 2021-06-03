"Это наш город": бесплатные тематические фотовыставки организуют в столичных парках летом

Бесплатные тематические фотовыставки организуют в столичных парках летом. В течение всего лета на территории зон отдыха, подведомственных департаменту культуры, можно будет наблюдать суровые пейзажи Магаданской области, снимки коллекционных монет, фотографические копии гравюр XIX века и многое другое.

Так, в сквере по Олонецкому проезду до 30 июня будет работать экспозиция "Мы делаем семьи хвостатыми", а в саду имени Баумана до 30 июня можно посмотреть фотовыставку "Сказки в стиле великих художников".