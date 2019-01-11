Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:44

Мосгортур завершил первый этап приема заявлений на бесплатный детский отдых

досуг дети

15:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Завершился первый этап приема заявлений на получение льготных путевок для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур".

"В этот раз более 45 тысяч человек участвовали в заявочной кампании впервые. С 7 по 21 февраля 2019 года будет проходить второй этап заявочной кампании. В эти дни родители смогут забронировать путевку в конкретную организацию. Загородные лагеря и базы отдыха находятся в 12 курортных зонах, в том числе в Приазовье, Причерноморье, Крыму и Белоруссии", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, несмотря на рост цен, правительству Москвы удалось сохранить квоту предоставляемых за счет бюджета города путевок на уровне прошлых лет.

В 2018 году более 100 тысяч детей из Москвы получили бесплатные льготные путевки на летний отдых. За четыре смены в 2018 году за счет столичного бюджета отдохнули 106 293 ребенка и сопровождавших их взрослых. Право на льготные путевки имели дети 13 категорий. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.

Читайте также

досуг дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика