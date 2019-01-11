Мосгортур завершил первый этап приема заявлений на бесплатный детский отдых

Завершился первый этап приема заявлений на получение льготных путевок для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур".
"В этот раз более 45 тысяч человек участвовали в заявочной кампании впервые. С 7 по 21 февраля 2019 года будет проходить второй этап заявочной кампании. В эти дни родители смогут забронировать путевку в конкретную организацию. Загородные лагеря и базы отдыха находятся в 12 курортных зонах, в том числе в Приазовье, Причерноморье, Крыму и Белоруссии", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, несмотря на рост цен, правительству Москвы удалось сохранить квоту предоставляемых за счет бюджета города путевок на уровне прошлых лет.
В 2018 году более 100 тысяч детей из Москвы получили бесплатные льготные путевки на летний отдых. За четыре смены в 2018 году за счет столичного бюджета отдохнули 106 293 ребенка и сопровождавших их взрослых. Право на льготные путевки имели дети 13 категорий. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.