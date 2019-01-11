Мосгортур завершил первый этап приема заявлений на бесплатный детский отдых

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Завершился первый этап приема заявлений на получение льготных путевок для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур".

"В этот раз более 45 тысяч человек участвовали в заявочной кампании впервые. С 7 по 21 февраля 2019 года будет проходить второй этап заявочной кампании. В эти дни родители смогут забронировать путевку в конкретную организацию. Загородные лагеря и базы отдыха находятся в 12 курортных зонах, в том числе в Приазовье, Причерноморье, Крыму и Белоруссии", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, несмотря на рост цен, правительству Москвы удалось сохранить квоту предоставляемых за счет бюджета города путевок на уровне прошлых лет.

В 2018 году более 100 тысяч детей из Москвы получили бесплатные льготные путевки на летний отдых. За четыре смены в 2018 году за счет столичного бюджета отдохнули 106 293 ребенка и сопровождавших их взрослых. Право на льготные путевки имели дети 13 категорий. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.