Более 40 тыс интерактивных программ прошли в усадьбе Деда Мороза в Москве с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 40 тысяч интерактивных программ прошли в обновленной усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" с начала зимы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Московская резиденция Деда Мороза – именно то место, где и дети, и взрослые могут ощутить праздник независимо от сезона. Обновились интерьеры, появились новые площадки, например лекторий, современные мультимедийные и выставочные пространства. Они будут работать круглый год", – отметила Сергунина.
С апреля 2021 года специалисты украсили фасады деревянных теремов зимними узорами и еловыми ветвями, установили архитектурно-художественную подсветку, обновили инженерные системы и коммуникации, провели отделочные работы и сделали перепланировку.
Кроме того, на территории усадьбы появились лекторий, фуд-корт и сувенирная лавка. Для комфорта посетителей была создана уютная и доброжелательная обстановка. Также специалисты обновили дорожки и тропинки длиной более 4 тысяч квадратных метров, установили ель высотой 12 метров, а также оформили около 30 фотозон и смонтировали сцену.
По словам Сергуниной, у посетителей усадьбы Деда Мороза особой популярностью пользовались творческие мастер-классы, росписи елочных игрушек и экскурсия "В поисках заветного желания", за два месяца ее провели свыше 9,5 тысячи раз. Также было проведено около 30 тысяч воркшопов.
Ранее сообщалось, что за время работы почты Деда Мороза в Москве зимний волшебник и его помощники получили более 23 тысяч писем и более 63 тысяч добрых посланий.
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