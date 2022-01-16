Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российский Дед Мороз закончил свое новогоднее путешествие по российским городам. Об этом сообщается на сайте правительства Вологодской области.
В субботу, 15 января, поезд волшебника прибыл в конечный пункт – Великий Устюг. Всего за время путешествия Дед Мороз побывал в 36 российских городах.
"Десятки тысяч счастливых ребят, которые встречали Деда Мороза на вокзалах и привокзальных площадях и посещали передвижную сказочную резиденцию, которая путешествовала по всей стране", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Глава региона пообещал, что в следующем сезоне география проекта будет расширена.
"Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом", – отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.
Поезд с Дедом Морозом выехал из Великого Устюга 5 декабря прошлого года. Волшебник посетил такие города, как Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург и Петрозаводск.
Во время остановок все желающие имели возможность встретить состав и сфотографироваться. Кроме того, купившие специальные билеты могли посетить праздничную программу внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.
Вырученные от продажи билетов средства планируют потратить на лечение тяжелобольных детей через программы фонда "Линия жизни".
Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые у него попросили дети на Новый год. К списку таковых он отнес корову, мотокультиватор, абонемент в бассейн и русалочий хвост.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: