Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский Дед Мороз закончил свое новогоднее путешествие по российским городам. Об этом сообщается на сайте правительства Вологодской области.

В субботу, 15 января, поезд волшебника прибыл в конечный пункт – Великий Устюг. Всего за время путешествия Дед Мороз побывал в 36 российских городах.

"Десятки тысяч счастливых ребят, которые встречали Деда Мороза на вокзалах и привокзальных площадях и посещали передвижную сказочную резиденцию, которая путешествовала по всей стране", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона пообещал, что в следующем сезоне география проекта будет расширена.

"Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом", – отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Поезд с Дедом Морозом выехал из Великого Устюга 5 декабря прошлого года. Волшебник посетил такие города, как Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург и Петрозаводск.

Во время остановок все желающие имели возможность встретить состав и сфотографироваться. Кроме того, купившие специальные билеты могли посетить праздничную программу внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.

Вырученные от продажи билетов средства планируют потратить на лечение тяжелобольных детей через программы фонда "Линия жизни".

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые у него попросили дети на Новый год. К списку таковых он отнес корову, мотокультиватор, абонемент в бассейн и русалочий хвост.