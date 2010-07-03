Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ стартовала Неделя Гагарина, приуроченная к 85-летию со дня рождения легендарного космонавта. До 15 марта посетителей центра ждут тематические экскурсии, викторины, флешмобы.

На экскурсиях посетителям расскажут о первых шагах в космической истории страны, полете Юрия Гагарина, интересные факты из его биографии, сообщается на сайте ВДНХ.

11 марта в 16:00 в рамках Недели состоится "Урок космоса", который проведет летчик-космонавт РФ, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин, а специально приглашенным гостем станет летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Александров.