Лекторий откроется в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ

Фото: Музей транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы откроет лекторий в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Все проводимые в нем мероприятия будут бесплатными, потребуется только предварительная регистрация, рассказали в пресс-службе музея.

"Музей транспорта Москвы открывает лекторий в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ, где сейчас проходит выставка "Мечта Москвича". В лектории будут проходить лекции, паблик-токи, детские творческие мастер-классы, показы и обсуждения документального и художественного кино", – говорится в сообщении.

Уточняется, что первое мероприятие на базе лектория запланировано на 9 октября: там пройдет специальный показ документального интернет-сериала "Советский дизайн", после чего вместе с одной из участниц проекта, замдиректора по науке Московского музея дизайна Ольгой Дружининой состоится обсуждение эпизодов "Народный автомобиль" и "Метро". А 22 октября пройдет лекция "Первые "Форды", собранные в Москве", на котором расскажут, почему за основу автомобилей завода "Москвич" были взяты модели именно этой американской марки и для кого их производили.

Кроме того, каждые выходные с 13:00 до 16:00 в павильоне на ВДНХ будет работать "Автомобильная мастерская" для детей от трех лет. Преподаватель поможет ребятам нарисовать или создать из пластилина собственные модели машин, которые они смогут забрать домой.

Более подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте музея.

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