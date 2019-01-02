Зимний фестиваль органной музыки впервые пройдет в усадьбе "Кусково"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В музее-усадьбе "Кусково" со 2 по 7 января 2019 года впервые пройдет зимний рождественский фестиваль органной музыки.

"Зимний фестиваль пройдет в одном из исторических зданий "Кусково" – Большой каменной оранжерее", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе музея-усадьбы.

2 января фестиваль откроют солисты барочной капеллы "Золотой век". 4 января слушателям представят "Рождественскую программу "Ave Maria".

6 января запланирована программа "Рождество в "Кусково". 7 января прозвучат мировые песенные хиты XX века, а также темы из кинофильмов в оригинальной обработке.

Отмечается, что все концерты будут начинаться в 15:00.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. 78 площадок работают ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.