На столичных праздничных площадках Новый год отметили 2,6 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В гуляньях, посвященных Новому году, приняли участие 2,6 миллиона москвичей и туристов на московских праздничных площадках. Из них 930 тысяч человек побывали на праздничной программе в центре столицы, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" 1 и 2 января ждет насыщенная праздничная программа.
На Тверской улице продолжается праздник "Новый год моего детства". Посетители смогут посмотреть спектакли российских и уличных театров, принять участие в архитектурных и музыкальных мастер-классах, поиграть в хоккей и керлинг, а также увидеть выступления профессиональных сноубордистов.
На площади Революции концерты будут проходить с 20.00 до 23.00. Для москвичей и гостей столицы выступят acappella band "Разные" и Валерия.
С 16.00 до 22.00 будут идти спектакли и концерты на окружных площадках "Путешествия в Рождество" расположенных на улицах Профсоюзная, Городецкая, Новопесчаная, Митинская, Ярцевская и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, а также в Зеленограде и Троицке.
Ранее стало известно, что за сутки москвичи и гости столицы на главной площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице съели почти 30 тысяч хот-догов.
Всего в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на улице Тверская гости праздника съели более 35 тысяч порций горячих блюд. Также гуляющие выпили более 110 тысяч литров напитков. По данным организаторов, москвичи и гости столицы предпочитали горячий глинтвейн и чай. Рождественский пряный напиток купили 67. 7 тысяч человек.
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