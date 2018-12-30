"Путешествие в Рождество" в парках: куда идти, чем заняться

В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в девяти парках. По будням они работают с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00. Рассказываем про самые интересные мероприятия.

Красная Пресня

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сюда стоит идти тем, кому интересно, как праздновали Новый год в конце XIX века, как готовились к праздникам в дворянских усадьбах, какие были традиции и чем отличаются зимние гулянья той эпохи от настоящего времени. Здесь даже рассказывают про сервировку праздничного стола, учат вести светские беседы и показывают, как танцевать вальс. После экскурса в историю можно сделать селфи в праздничной фотозоне. С детьми тоже приходите, в парке крутые мастер-классы: мастерят рождественские игрушки, расписывают новогодние шары и делают бумажные открытки. Для всех, кому нравится зимняя романтика серебряного века.

Расписание

Сокольники

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Основная тема фестиваля в "Сокольниках" – театр и все, что с ним связано. Здесь проходят иммерсивные спектакли, мастер-классы по созданию костюмов и занятия по актерскому мастерству. Если хотите попробовать себя в качестве вокалиста мюзикла, научиться делать маски из фетра к балету "Щелкунчик", мастерить книги-шкатулки, новогодние игрушки и открытки в стиле поп-ап, вам сюда. А выходные и праздники в "Сокольниках" – время музыки. Так что приходите в парк танцевать под треки кавер-групп и российских коллективов.

Расписание

Измайловский

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В выходные с 15:00 до 18:00 в парке проходят занятия по фигурному катанию. Прыжки в несколько оборотов делать не научитесь, но простые связки точно освоите. Почувствовать себя фигуристами могут все, кто старше четырех лет. Занятия бесплатны, но записаться стоит заранее. Заплатить придется только за вход на каток – 350 рублей.

Фили

Фото: портал Москва 24

В этом парке все по-русски душевно: в программе хороводы, русский фольклор, кукольные спектакли и народные песни. Благодаря иммерсивному театру гости станут героями сказок "Царевна-лягушка", "Буратино", "Доктор Айболит". А дети узнают о том, как в России появились новогодние игрушки и чем Дед Мороз отличается от Санта-Клауса. Кстати, фокусники, акробаты и жонглеры тоже будут. Советуем всем, кто любит традиционные рождественские забавы.

Расписание

Кузьминки

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Музыка, музыка и еще раз музыка – слоган программы фестиваля в парке. Приходите послушать выступления кавер-групп, барабанщиков и духовых оркестров. Обещают даже концерт оркестра Дедов Морозов, музыкальные марафоны и флешмоб. Самим спеть новогодние песни тоже получится – в парке работает караоке. И да, мастер-классы тоже есть: здесь расписывают имбирные пряники, создают игрушки из фетра и рождественские открытки. Для всех, кто фанатеет от музыки во всех ее проявлениях.

Расписание мастер-классов

Лианозовский

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Всем, кто за ЗОЖ, точно сюда. Здесь проходят новогодние забеги, соревнования по бегу в мешках, уроки танцев и состязании в бросании снежков на меткость. В зимний футбол тоже играют. Даже лекции только о спорте: рассказывают о знаменитых российских спортсменах и об истории Олимпийских игр. Но и праздничная часть программы тоже будет – концерт с новогодними хитами и ретрокомпозициями.

Расписание

Бабушкинский

Фото: портал Москва 24/Сипко М.

Место силы для тех, кто любит рукоделие. В мастерской Деда Мороза (а так здесь называют традиционные мастер-классы) учат делать открытки, гирлянды и елочные игрушки. Без представлений тоже не обходится: в парке выступают мимы и уличный театр. Детям тоже есть, чем заняться, например, поиграть в салки со снежками, "Воротца", "Варежку" и прочие активные игры.

Расписание

Ксения Сергиенко