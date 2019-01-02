Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:41

Более 20 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ

досуг выставки

01:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ встретили Новый год более 20 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на пяти площадках "Города зимы" прошли десятки мероприятий праздничной программы. Выставка была украшена сказочной иллюминацией. В полночь небо над ВДНХ озарилось грандиозным салютом.

Посетители катались на тюбинговой горке, принимали участие различных флешмобах и в "Главных играх года" на площадках "Керлинг" и "Юкигассен", а также танцевали на коньках.

Мероприятия будут продолжаться на ВДНХ в дни новогодних праздников. Гостей выставки ждут яркие представления, творческие мастер-классы, обновленные музейные экспозиции и лекции.

Ранее сообщалось, что в 2018 году ВДНХ посетили около 30 миллионов гостей. Это стало новым рекордом выставки.

Какие развлечения ждут гостей ВДНХ

Читайте также

досуг выставки

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика