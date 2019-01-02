Более 20 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ встретили Новый год более 20 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на пяти площадках "Города зимы" прошли десятки мероприятий праздничной программы. Выставка была украшена сказочной иллюминацией. В полночь небо над ВДНХ озарилось грандиозным салютом.

Посетители катались на тюбинговой горке, принимали участие различных флешмобах и в "Главных играх года" на площадках "Керлинг" и "Юкигассен", а также танцевали на коньках.

Мероприятия будут продолжаться на ВДНХ в дни новогодних праздников. Гостей выставки ждут яркие представления, творческие мастер-классы, обновленные музейные экспозиции и лекции.

Ранее сообщалось, что в 2018 году ВДНХ посетили около 30 миллионов гостей. Это стало новым рекордом выставки.