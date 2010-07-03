Москвичам подсказали, где можно покататься на коньках весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам напомнили, что несмотря на приход весны, у них еще есть возможность покататься на коньках. До наступления оттепели ледовые площадки будут открыты в 21 городском парке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До тех пор, пока в столице держатся морозы, катки будут работать в Парке Горького, "Сокольниках", Бабушкинском, Гончаровском парках и других зонах отдыха. В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что ледовые площадки становятся непригодными для катания, когда в течение нескольких дней температура воздуха держится на уровне 2–5 градусов тепла или идет дождь.

К примеру, 5 марта каток и хоккейная коробка перестанут работать в ландшафтном парке "Митино". А вот каток "Фабрика счастливых людей" в Парке Горького будет функционировать до плюс 10 градусов. Поспособствует этому система охлаждения льда. Правда, независимо от погоды, 11 марта начнется демонтаж площадки.

Также 10 марта закроют каток с натуральным льдом в парке "Красная Пресня" и ледовую площадку с искусственным покрытием в саду "Эрмитаж". Узнать, в каких парках катки еще работают, и ознакомиться с их расписанием можно здесь.

В этом ледовом сезоне в столице открылось 1431 каток с искусственным и натуральным покрытиями. Среди них есть как крытые, так и открытые площадки.