Движение на ТТК восстановили после аварии на Бережковском мосту

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Движение транспорта на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на участке

между Бережковским до Новоандреевским мостами, удалось полностью восстановить после ДТП.

"ДТП на Бережковском мосту разобрано, движение восстановлено", − сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ранее стало известно, что на Бережковском мосту столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадал мужчина, которого доставили в больницу.

Авария затруднила движение на внутренней стороне ТТК от места происшествия до Новоандреевского моста. В связи с этим автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.