23 ноября 2012, 16:43Город
Конкурс на реконструкцию Ленинского проспекта отменен
Власти Москвы отменили торги на право реконструировать Ленинский проспект от МКАД до Садового кольца, объявленные в ноябре.
Как сообщает РИА Новости, источник в департаменте строительства не назвал причины отказа.
После реконструкции проспект должен был стать бессветофорным, также планировалось построить двухуровневые транспортные развязки. Стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей.
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