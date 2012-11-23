Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября 2012, 16:43

Город

Конкурс на реконструкцию Ленинского проспекта отменен

Власти Москвы отменили торги на право реконструировать Ленинский проспект от МКАД до Садового кольца, объявленные в ноябре.

Как сообщает РИА Новости, источник в департаменте строительства не назвал причины отказа.

После реконструкции проспект должен был стать бессветофорным, также планировалось построить двухуровневые транспортные развязки. Стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей.

дороги госзакупки реконструкция проекты
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика