Водителям посоветовали внимательнее выбирать место парковки из-за плохой погоды

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Москвичей призвали внимательней выбирать места парковки в связи с возможной гололедицей и мокрым снегом во вторник, 21 ноября.
В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" порекомендовали водителям использовать в качестве парковки только специально отведенные для этого места. Погодные условия в столице снижают видимость на дорогах, поэтому неправильно припаркованный транспорт может создать опасную ситуацию для других участников движения.
Ранее ЦОДД посоветовал водителям тщательно соблюдать правила дорожного движения, поддерживая безопасную дистанцию между машинами, а также избегая необоснованных маневров и резких торможений.
Экстренное предупреждение о гололедице и снегопаде выпустило также управление МЧС по столице. На город надвигается северный циклон с холодным ветром. К пятнице температура может опуститься до минус 10 градусов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: