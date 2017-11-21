Водителям посоветовали внимательнее выбирать место парковки из-за плохой погоды

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей призвали внимательней выбирать места парковки в связи с возможной гололедицей и мокрым снегом во вторник, 21 ноября.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" порекомендовали водителям использовать в качестве парковки только специально отведенные для этого места. Погодные условия в столице снижают видимость на дорогах, поэтому неправильно припаркованный транспорт может создать опасную ситуацию для других участников движения.

Ранее ЦОДД посоветовал водителям тщательно соблюдать правила дорожного движения, поддерживая безопасную дистанцию между машинами, а также избегая необоснованных маневров и резких торможений.

Экстренное предупреждение о гололедице и снегопаде выпустило также управление МЧС по столице. На город надвигается северный циклон с холодным ветром. К пятнице температура может опуститься до минус 10 градусов.