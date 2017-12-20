ЦОДД оснастит пикапы дорожного патруля квадрокоптерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения собирается оснастить пикапы дорожного патруля квадрокоптерами. Об этом сообщил глава организации Вадим Юрьев.

"В перспективе мы планируем оснастить пикапы дорожного патруля квадрокоптерами для анализа дорожной ситуации там, где мы не можем проехать или проанализировать потоки – с высоты птичьего полета это удобнее", – цитирует слова руководителя ЦОДД Агентство "Москва". Как пояснил Юрьев, полученную информацию можно будет использовать в качестве дополнительной доказательной базы при ДТП.

Ранее Юрьев рассказал, что в 2018 году ЦОДД расширит штат дорожного патруля до 30 экипажей, чтобы деятельность патруля могла охватить всю территорию столицы. Также стало известно, что в начале января штат пополнят пять пикапов.

Кроме того, ЦОДД планирует организовать личный прием горожан по вопросам дорожного движения в столичных округах. По словам Вадима Юрьева, с 2018 года ежемесячный прием в префектурах будут вести 12 дорожных координаторов ЦОДД.