Прием граждан по вопросам организации движения будут проводить в ЦОДД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Центр организации дорожного движения планирует ежемесячно вести личный прием граждан по вопросам организации дорожного движения во всех округах столицы. Об этом сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.
"Со следующего года будет ежемесячный прием в префектурах дорожными координаторами ЦОДД", – цитирует Юрьева Агентство "Москва". По словам главы ЦОДД, в организации 12 координаторов – два в ЦАО и по одному – в остальных городских округах.
Как уточнил Юрьев, каждый год сотрудники ЦОДД обрабатывают около 30 тысяч сообщений от москвичей. Он также подчеркнул важность прямого общения. "Личная встреча позволит решить какие-то вопросы сразу на месте, без официальным писем или обращений", – заверил глава ЦОДД. "Есть какие-то ситуации, в которых можно сразу объяснить то или иное решение, и жителю не придется ждать ответ на официальное письмо в течение установленных законом 30 дней", – добавил он.
В ЦОДД сообщили, что график встреч опубликуют в префектурах в начале 2018 года.
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