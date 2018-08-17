Число камер на российских дорогах может увеличиться вдвое к 2024 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Число камер на российских дорогах может увеличиться в два раза к 2024 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Минтранса.

В ведомстве также отметили, что собираются изменить расположение камер и выпустить методичку, как их правильно устанавливать.

Увеличение числа комплексов фото- и фидеофиксаци на дорогах прописано в рабочей версии проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ее уже отправили региональным властям.

Сейчас на дорогах России больше девяти тысяч комплексов фотовидеофиксации. Согласно планам Минтранса, их число будет расти ежегодно. К концу 2019 года количество камер возрастет на 11 процентов, к концу 2020 года – на 33 процента, 2022 – на 66 процентов, а 2023 – на 88 процентов.