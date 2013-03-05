В ТиНАО поменяют 2,5 миллиона квадратных метров асфальта

Власти Москвы планируют замену 2 449 661 квадратных метров асфальта на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг". На это город готов потратить 2 миллиарда рублей.

Департамент города Москвы по конкурентной политике опубликовал 12 открытых аукционов на право заключения госконтрактов на выполнение работ для заказчика ГКУ "Кольцевые магистрали".

По плану до конца июня дорожные покрытия должны быть отремонтированы на объектах сельского поселения Краснопахорское. До конца июля - в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское. До конца августа - в сельских поселениях Щербинка, Московский, Роговское, Новофедоровское, Марушкино, Кленовское и Вороновское.