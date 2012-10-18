В подвале жилого дома на востоке столицы нашли снаряд

В подвале дома № 51 по Новогиреевской улице при проведении ремонтных работ был обнаружен боевой снаряд, сорок жителей дома были эвакуированы, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"В ходе осмотра места происшествия полицейскими было установлено, что снаряд - мина калибром 50 мм была изготовлена в 1939 году, предположительно, в Германии. На ее корпусе имелись следы коррозии, заряд отсутствовал", - говорится в сообщении.

Снаряд направлен в Военную комендатуру Москвы для уничтожения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, каким образом это орудие попало в подвал жилого здания.

Ссылки по теме ГУ МВД по Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!