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18 октября 2012, 10:34

ЧП

В подвале жилого дома на востоке столицы нашли снаряд

В подвале дома № 51 по Новогиреевской улице при проведении ремонтных работ был обнаружен боевой снаряд, сорок жителей дома были эвакуированы, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"В ходе осмотра места происшествия полицейскими было установлено, что снаряд - мина калибром 50 мм была изготовлена в 1939 году, предположительно, в Германии. На ее корпусе имелись следы коррозии, заряд отсутствовал", - говорится в сообщении.

Снаряд направлен в Военную комендатуру Москвы для уничтожения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, каким образом это орудие попало в подвал жилого здания.

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