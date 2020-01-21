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Общество

21 января, 14:46

В Госдуме рассмотрели закон об обеспечении детей жильем при разводе родителей

дети власть общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На заседании Госдумы во вторник, 21 января, во втором чтении приняли правительственный законопроект, согласно которому разведенных родителей обяжут предоставлять жилье несовершеннолетним детям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ожидаемым результатом реализации данного пункта является обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей", – указывается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, для обеспечения жилищных прав детей будет скорректирован порядок привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на несовершеннолетних. Соответствующие поправки внесут в статью 86 Семейного кодекса РФ – в перечень причин внесут "отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения".

По замыслу авторов законопроекта, суд в каждом конкретном случае будет оценивать ситуацию в индивидуальном порядке. Во главе угла будет баланс интересов ребенка и родителя, обязанного выплачивать алименты.

Ранее стало известно, что в Госдуму на рассмотрение внесли еще один закон в области семейного регулирования. Депутатам предстоит обсудить документ, предусматривающий досрочную пенсию для родителей четырех и более детей. Для мужчин порог предлагают установить на уровне 60 лет, для женщин – с 55 лет.

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