30 мая 2013, 16:14

Спорт

Борьбу куреш на поясах признали общероссийским видом спорта

Татаро-башкирскую борьбу куреш на поясах признали общероссийским видом спорта. Этот вид спорта будет представлен на Универсиаде-2013 в Казани.

Борьба на поясах прошла соответствующую аттестацию Министерства юстиции России, сообщает "Р-Спорт". Таким образом, борцам на поясах могут присваивать звания мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Также по куреш будут проводится различные спортивные мероприятия общероссийского масштаба.

До получения аттестации Минюста куреш являлся национальным видом спорта.

борьба куреш

