30 мая 2013, 16:14Спорт
Борьбу куреш на поясах признали общероссийским видом спорта
Татаро-башкирскую борьбу куреш на поясах признали общероссийским видом спорта. Этот вид спорта будет представлен на Универсиаде-2013 в Казани.
Борьба на поясах прошла соответствующую аттестацию Министерства юстиции России, сообщает "Р-Спорт". Таким образом, борцам на поясах могут присваивать звания мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.
Также по куреш будут проводится различные спортивные мероприятия общероссийского масштаба.
До получения аттестации Минюста куреш являлся национальным видом спорта.