Похожий на бомбу предмет оказался строительным мусором

Предмет, обнаруженный на стройплощадке в спальном районе Новой Москвы, оказался куском арматуры и бетона. Все произошло в районе Новопеределкино на улице Лукинская около дома №8, корпус 2, где идет строительство многоэтажки.

Прибывшие саперы констатировали, что это не бомба, а лишь строительный мусор.

Напомним, рабочие копали котлован и наткнулись на подозрительный предмет, который приняли за снаряд времен ВОВ.