Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2013, 19:34

Безопасность

Похожий на бомбу предмет оказался строительным мусором

Похожий на бомбу предмет оказался строительным мусором

Предмет, обнаруженный на стройплощадке в спальном районе Новой Москвы, оказался куском арматуры и бетона. Все произошло в районе Новопеределкино на улице Лукинская около дома №8, корпус 2, где идет строительство многоэтажки.

Прибывшие саперы констатировали, что это не бомба, а лишь строительный мусор.

Напомним, рабочие копали котлован и наткнулись на подозрительный предмет, который приняли за снаряд времен ВОВ.

бомбы ложная угроза саперы чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика